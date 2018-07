Licenza sospesa per 30 giorni. Questo il provvedimento adottato dal Questore di Roma nei confronti della titolare della sala slot di via Casilina 1791/b che, domenica scorsa, era stata teatro di una violenta lite durante la quale erano stati esplosi alcuni colpi di pistola. Le indagini, svolte successivamente ai fatti del 22 luglio, avevano portato al fermo del padre della titolare della licenza che, oltre a essere un assiduo frequentatore del locale, ne detiene il 50% delle quote societarie.

A notificare il provvedimento sono stati ieri gli agenti del commissariato Casilino che, al termine delle operazioni, hanno affisso sull'ingresso della sala slot il cartello «chiuso con provvedimento del Questore di Roma».

Venerdì 27 Luglio 2018



