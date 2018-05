Nemi, ecco la sagra delle fragole: al via il 3 giugno

di Jacopo G. Belviso

3 giugno è previsto un cartellone ricco di appuntamenti che cerca di andare incontro a tutte le esigenze e i gusti dei tanti partecipanti tra romani, turisti, visitatori e i numerosissimi castellani che affollano ogni anno il piccolo borgo. Due giorni di manifestazioni, decine di migliaia le persone previste e quintali di fragole da offrire al pubblico: torna l’appuntamento della Sagra delle fragole di Nemi che quest’anno festeggia l’85esima edizione. Per ilè previsto un cartellone ricco di appuntamenti che cerca di andare incontro a tutte le esigenze e i gusti dei tanti partecipanti tra romani, turisti, visitatori e i numerosissimi castellani che affollano ogni anno il piccolo borgo.

Questa per Nemi è la festa più importante dell’anno, che apre tutti gli eventi che verranno organizzati durante il periodo estivo, ed è una delle sagre più antiche del Lazio, in cui si promuove il territorio celebrando la sua storia e le sue radici

dichiara il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci. All’interno della sagra delle fragole viene promossa anche quella che è la tradizione del costume e del folclore. Durante la celebre sfilata delle “Fragolare”, che come ogni anno, attraverseranno in corteo il paese, indossando l’antico costume della tradizione (gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di candido pizzo in testa) verranno regalate a tutti i visitatori le celebri fragole. E’ prevista la partecipazione di decine di migliaia di visitatori, non solo provenienti dal Lazio ma da tutto il territorio nazionale.

La città di Nemi - prosegue il sindaco - è celebre anche per essere stata meta dei più celebri scultori, poeti, pittori e musicisti d’Europa, che vistando l’Italia non perdevano occasione per visitare Nemi, portandola ad essere una città di fama internazionale

Per l’intera settimana i vicoli del paese si riempiranno di banchi dove verranno offerte le due varietà tipiche della zona, le fragoline e i fragoloni: dalle marmellate ai liquori, dallo spumante fragolino ai primi piatti come il riso alle fragole, esaltando così il frutto simbolo di Nemi in tutte le sue caratteristiche.



Il programma del 3 giugno:

Ore 10:00, celebrazione santa Messa al Santuario del Santissimo Crocifisso.

Ore 11:00, inaugurazione della Mostra dei Fiori e dell’arte della Composizione dedicata al cibo

Ore 11:30, sfilata delle fragolare in costume tipico con partenza da piazza Umberto Primo accompagnate dalla band musicale Compatrum diretta dal Maestro Emilio Bossone.

Ore 13:00, saluto del Sindaco di Nemi Alberto Bertucci e delle autorità presenti.

Ore 13:30, presentazione esclusiva del libro di poesie d’amore di Radio Dimensione Suono.

Ore 16:00, sfilata delle fragolare in costume tipico accompagnate dal gruppo folcloristico Terra Nemorense, La Madonnina, RitmiRemì a cura del Flauto Magico

Ore 17:00, festa concerto danza con il gruppo Terra Nemorensee La Madonnina a cura del Flauto Magico.

Ore 19:00, distribuzione gratuite delle fragole a tutti i presenti.

Ore 21:00, spettacolo di musica e cabaret Carmine Faraco e Max e Davide Spurio che presentano il nuovo singolo dedicato a Nemi “Terrazza degli Innamorati”.

Ore 23:00, Spettacolo pirotecnico fuochi d’artificio.

»,».