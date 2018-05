Roma, Il gladiatore Russell Crowe in arrivo, tra feste, cene stellate e tour del Colosseo sul modello di Obama

di Laura Larcan

Dal Colosseo al Circo Massimo, le arene si preparano al grande intrattenimento. Non foss'altro per Russell Crowe che è un continuo "cinguettare" sul suo profilo twitter, ormai riconfigurato all'insegna del cine-concerto del Gladiatore Live, con tanto di immagine ammiccante di Joaquin Phoenix in versione Commodo (sanguinario e folle figlio di Marco Aurelio), quasi fosse un invito allo stesso collega di set a volare a Roma (e sembra che il "sogno" di Crowe fosse proprio quello di radunare al Colosseo tutto il cast del mitico film). Lui, l'originario Massimo Decimo Meridio ci sarà, soprattutto perchè, come ricorda nei suoi tweet quotidiani, la causa è onorevole, «raccogliere fondi per End Polio Now e per realizzare un ascensore per disabili al Colosseo». E i preparativi per l'evento fervono, anche se c'e' il massimo riserbo da parte degli organizzatori, in testa Marco Patrignani presidente dell'Orchestra italiana del Cinema.



Secondo indiscrezioni, l'avventura del ritorno del Gladiatore sull'arena inizierà venerdì primo giugno, con il "Gladiatore party", una festa a tema che animera' la serata del Church Palace sulla via Aurelia. Un sontuoso angolo di Roma per iniziare le "danze" dei ludi gladiatori. Una sorta di ouverture in peplum e gladio dell'evento estivo. Il leitmotiv è la suggestione del film premio Oscar di Ridley Scott, tra rievocazioni di set, protagonisti della trama, figuranti in costume. Coinvolto tutto lo staff della produzione del Gladiatore Live con lunga lista di celebrities invitate, ancora top secret. Sembra che sia lo stesso proprietario del Church Palace a griffare gli allestimenti dell'area vip hospitality del Circo Massimo.



Da sabato 2 giugno cominciano gli arrivi delle star. Attesissimi Hans Zimmer, il compositore delle epiche musiche del kolossal, Lisa Gerrard la cantante dalla «voce aliena», come dice Russell Crowe in un suo cinguettio, e il direttore d'orchestra Justin Freer. Il loro quartier generale sarà il leggendario Forum Village di piazza Euclide, lo storico studio di registrazione e incisione oggi di proprieta' di Patrignani, fondato da Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Piero Piccioni negli anni '70. Qui i duecento artisti tra orchestrali e coro faranno fior di prove con la Gerrard.



Tutto pronto per il suo atterraggio martedì 5 giugno con un volo privato a Ciampino, e accoglienza di charme in un noto albergo a due passi da piazza di Spagna cui si dice "molto affezionato". Un soggiorno romano di almeno cinque giorni per il divo e il suo entourage che "gravitera'", dunque, nel cosiddetto salotto del Tridente. Probabile che Crowe voglia incontrare subito gli artisti, e che la prima tappa sia il Forum Village per assistere in anteprima ad un'esibizione. Il pieno di flash e forza di gravità mediatica ce l'avrà mercoledì 6 giugno per la notte del Gladiatore Live al Colosseo, evento charity per la Campagna Rotary End Polio Now. Arrivo all'Anfiteatro Flavio per le 19. Cena gourmet griffata Cristina Bowerman e turismo chic.



Per lui, lo staff del Parco archeologico del Colosseo sta pianificando un tour guidato speciale seguendo l'itinerario messo a punto per l'ex presidente Barack Obama, aprendo anche i settori chiusi dei sotterranei, e azionando per l'occasione il meccanismo originale del monta-belve, l'elevatore a sorpresa che faceva entrare gli animali sull'arena. Ospiti sicuri, gia' confermati per il rendez vous gladiatorio, il regista Gabriele Muccino che ha diretto Crowe nel suo "Padri e figlie" (con cui si e' gia' dato appuntamento) e l'attore Luca Ward che ha dato voce italiana a quel leggendario « at my signal, unleash hell » . Crowe replicherà il bagno di folla al Circo Massimo venerdì' 8 giugno. E magari si delizierà ancora una volta con il menu firmato dalla Bowerman nell'area vip.

