Roma, rubavano alla Maratona: arrestati 8 “sprinter” del borseggio

Arrestati dai carabinieri otto "sprinter" del borseggio, rubavano portafogli e smartphone a chi seguiva la Maratona. controlli predisposti per garantire sicurezza durante la gara hanno permesso ai militari della compagnia Roma Centro di fermare sono finite sei nomadi, di età compresa tra i 15 e i 30 anni e domiciliate presso il campo nomadi di via Pontina, e una coppia di cittadini peruviani, lui 53enne e lei 52enne, per furto agravato.

Tutti gli arrestati, abili e rapidi borseggiatori, sono stati sorpresi “con le mani nel sacco”, intenti a derubare, di portafogli e smartphone, amatori e turisti che si trovavano nel quadrante, chiuso al traffico, per seguire il passaggio degli atleti. Gli “sprinter” del borseggio sono stati prontamente fermati e ammanettati. Portati in caserma, sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo, tranne le due 15enni, accompagnate al centro di prima accoglienza minori di via Virginia Agnelli.

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59



