Roma, rubano portafoglio alla dottoressa mentre visita e fanno acquisti costosi con carta di credito: arrestati 2 rom

Avevano approfittato di un momento di distrazione della dottoressa, al lavoro nel suo studio medico, per derubarla. I fatti risalgono allo scorso mese di giugno, quando due balordi, mentre erano in uno studio medico per una visita, hanno "ripulito" la dottoressa del portafogli, per poi scappare e utilizzare, nei giorni seguenti, la carta di credito rubata per costosi acquisti. Ieri mattina, i due ladri, un 29enne e una 43enne, senza occupazione e con precedenti, sono stati rintracciati all'interno del campo nomadi di via Sebastiano Vinci, e arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato, con l'assistenza dei colleghi della Stazione Roma MonteMario, in esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dal TribunaleOrdinario di Roma - Ufficio esecuzioni penali.



Le indagini dei Carabinieri sono scattate a seguito della denuncia del medicodonna, 67enne originaria di Firenze, la quale ha raccontato che mentre era intenta in una visita, in un attimo di distrazione, è stata derubata del portafogli, contenente vari documenti personali un carta di credito e degli assegni bancari. Ad integrazione alla denuncia, la vittima ha fornito ai Carabinieri anche un elenco di transazioni fraudolente eseguite con la sua carta di credito in vari negozi della Capitale.



E da qui, i militari hanno iniziato una minuziosa attività investigativa, dapprima visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali dove imalviventi avevano utilizzato le carte rubate, utilizzate per l'acquisto divari articoli, per un valore totale di 1.350 euro, per poi eseguirecomparazioni d'immagini con l'ausilio dei Carabinieri della 7^ Sezionedel Nucleo Investigativo di Roma.



Alla fine, grazie ai riconoscimenti fotografici confermati dalla vittima, iCarabinieri hanno dato un volto alla coppia. Rintracciati e ammanettati, l'uomo è stato portato in carcere a ReginaCoeli mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Sonoaccusati, in concorso, di furto aggravato e frode.

