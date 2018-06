Roma, ruba auto e sperona volante della polizia: inseguimento contromano sulla Salaria

Gli agenti del Reparto Volanti della polizia, in via Salaria (all’altezza del civico 959) hanno arrestato uno straniero di 22 anni, identificato per K.B. L’uomo, dopo aver rubato una fiat 600 si è immesso contromano sulla via Salaria andando a speronare la volante della polizia che giungeva sul posto.



Durante l’impatto, è rimasto lievemente ferito un componente della pattuglia. Lo straniero, accompagnato negli uffici del commissariato San Basilio, dopo le formalità di rito, è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42



