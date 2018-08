Ruba in canonica e si ferisce, i carabinieri seguono le tracce di sangue fino a casa del ladro

Incastrato dal Dna e denunciato a piede libero per furto. Il protagonista della vicenda è un cittadino romeno di 41 anni, con precedenti, che è stato identificato quale autore del furto messo a segno qualche tempo fa nell’abitazione di un parroco. I Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio, nel corso del sopralluogo eseguito sul luogo del reato, isolarono delle tracce di sangue lasciate a terra dal ladro che, evidentemente, non si era reso conto di essersi ferito.



I militari, inoltre, notarono che le tracce ematiche proseguivano in direzione della casa del 41enne, che sta a poche centinaia di metri dall’appartamento del sacerdote. I successivi accertamenti svolti nei laboratori del Ris di Roma, hanno consentito ai Carabinieri di chiudere il cerchio intorno al cittadino romeno, il cui profilo genetico è risultato perfettamente sovrapponibile a quello repertato durante il sopralluogo di furto.

