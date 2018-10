Roma, ruba in un negozio d'abbigliamento e prende a pugni il vigilante: un arresto alla Romanina

È entrato in un negozio di viale Luigi Schiavonetti e, dopo aver rubato alcuni capi d'abbigliamento per un valore di circa 100 euro, dai quali ha tolto l'antitaccheggio occultandoli in uno zaino. Così, V.M.M., romeno di 33 anni, ha tentato di allontanarsi indisturbato colpendo con un pugno l'addetto alla vigilanza che aveva tentato di bloccarlo. Bloccato dai poliziotti del commissariato Romanina, èstato arrestato per rapina aggravata. © RIPRODUZIONE RISERVATA