Roma, rompe finestra di una clinica e ruba farmaci: bloccato dalla polizia

Ha rotto il vetro di una struttura sanitaria di Genzano e si è intrufolato dentro per rubare medicine. Una volta all’interno ha rotto porte e lucchetti di vari armadi. Per sua sfortuna il malvivente è stato visto da un cittadino che ha chiamato subito il Nue: nel giro di poco tempo è arrivata una pattuglia della polizia che non gli ha consentito di portare a termine il suo intento criminoso e lo ha bloccato. L’uomo è stato denunciato ed è accusato di tentato furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA