Roma, trovato ordigno II guerra sulla Roma-Velletri: sospesa circolazione dei treni

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 10.10 di questa mattina, fra Pavona e Ciampino, sulla linea FL4 Roma - Velletri, per il ritrovamento di un ordigno bellico inesploso e risalente alla seconda Guerra mondiale. Nel dettaglio, l'ordigno è stato rinvenuto lungo una scarpata in prossimità della stazione di Ciampino.



Per garantire la mobilità Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo con bus fra Ciampino e Pavona, che sarà in vigore fino a quando non termineranno i lavori di recupero e di messa in sicurezza dell'area. «La circolazione potrà riprendere solo dopo la rimozione dell'ordigno - comuna Rfi in una nota - e il nulla osta dell'autorità giudiziaria».

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:31



