Roma, violentata in pieno giorno mentre fa jogging a Caracalla

di Marco De Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una corsa sotto il sole a Caracalla ha rischiato di trasformarsi in un dramma per una runner: un individuo ha cercato di violentarla prendendola per i fianchi senza lasciarla andare. La violenza sessuale si è verificata il giorno di San Pietro e Paolo e la vittima è una donna italiana di 38 anni che probabilmente se si è salvata dal violentatore, lo deve alla reazione di un ragazzo che stava anche lui correndo ed ha messo in fuga il maniaco. L'IDENTIKIT Quest'ultimo è stato arrestato ieri: si tratta di...