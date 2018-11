Roma, incendio al San Pietro, 600 parti da spostare. «Stiamo contattando tutte le mamme»

C'erano 600 parti in programma a Villa San Pietro da qui a dicembre. L'ospedale, dopo l'incendio della notte tra venerdì e sabato, si rimette in moto. Già oggi hanno riaperto alcuni servizi e la macchina ha continuato a lavorare. «Ho appena terminato di parlare con il responsabile del reparto di Ginecologia e ostetricia, per far sì che tutte le future mamme vengano ricontattate per organizzare il loro parto. Se si pensa che nella nostra struttura avvengono oltre 4.000 nascite l'anno, da qui a dicembre saranno almeno 600 i parti in programma», spiega il direttore degli Affari generali dell'ospedale Villa San Pietro, Giovanni Vrenna, parlando con l'AdnKronos Salute della situazione della struttura romana dopo il rogo dei giorni scorsi.«Laddove siano disponibili i numeri telefonici - precisa Vrenna - farò contattare dai ginecologi le coppie per tutte le informazioni necessarie sui punti nascita alternativi a cui rivolgersi. Di sicuro l'Ostetricia non potrà riaprire fra una settimana, riaprirà pian piano, ma non certo immediatamente. Sto anche rispondendo a tutte le mail ricevute, ma invito chi non ha lasciato il proprio contatto telefonico a farlo. Nella fase della contingenza abbiamo dirottato noi alcune pazienti, a seconda delle disponibilità delle strutture: qualcuna è andata al Policlinico Umberto I, altre al Cristo Re, altre al Gemelli. Ma da ieri in poi, chi aveva necessità si è recato direttamente in altri ospedali di fiducia».