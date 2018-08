Roma, Zingaretti consegna ai cittadini i giardini della villa dei Casamonica alla Romanina

I giardini della villa confiscata ai Casamonica, nel quartiere della Romanina, a Roma, diventano un'area verde pubblica. A consegnarli

Zingaretti che di recente aveva visitato la villa insieme al ministro dell'Interno Salvini .







, alla potatura del verde, alla rimozione di rifiuti e materiali di risulta, alla messa in sicurezza del patio e all'apposizione di una nuova recinzione e dei relativi cancelli di accesso. Le chiavi della nuova area sono state consegnate a Carlo Feliciani, presidente del Comitato di quartiere che parteciperà anche alla progettazione condivisa del parco pubblico previsto in quell'area dopo l'abbattimento dell'immobile.



L'area diventerà uno spazio attrezzato per dare a famiglie, bambini e anziani un luogo di aggregazione e svago, in attesa che venga effettuata la definitiva demolizione della villa e dei manufatti abusivi all'interno della recinzione. «Sono contento oggi di rispettare un impegno presi mesi fa», ha detto Zingaretti, che scherzando ha aggiunto: «C'erano molte telecamere perché c'era qualcuno di più importante (venne con ministro Salvini ndr), ma l'importante è che abbiamo mantenuto la promessa. Ora non bisogna mollare».





Zingaretti ha poi continuato: «Non è propriamente un compito della Regione aprire dei giardini oggi però era giusto farlo». Il Governatore ha poi spiegato il percorso «nella piena legalità» che porterà alla trasformazione della villa in un parco per anziani e bambini del quartiere. «Questa villa alle nostre spalle è abusiva - ha detto Zingaretti - e andrà abbattuta. Entro fine agosto presenteremo il bando di gara da 200mila euro per farlo e con il comitato di quartiere capiremo come ridisegnare questo luogo. Sarà necessario aspettare tre mesi per l'assegnazione dei lavori, poi, l'area sarà rinchiusa per permettere i lavori di demolizione e contestualmente con il comitato partirà il progetto di parco pubblico dedicato al quartiere».



Il presidente ha anche annunciato che gli uffici regionali stanno lavorando per valutare la possibilità di con donare una villa adiacente, anche questa confiscata, da donare alla cittadinanza. Soddisfatto anche Giuseppe Cioffredi, presidente dell'Osservatorio regionale per la sicurezza: «Soltanto sei mesi fa - ha spiegato - questa iniziativa sarebbe stato impossibile anche solo pensarla. C'era un clima di sfiducia e paura. Ci dicevate 'tanto farete la passerella e basta non ce la faretè. Dopo un anno abbiamo dimostrato che non è così. Quando c'è la fiducia tra i cittadini e lo Stato le cose possono cambiare. E le cose stanno cambiando verso una società libera dalla paura e dalle intimidazioni».



All'inaugurazione ha partecipato anche il presidente del comitato di quartiere Carlo Feliciani che ha ringraziato: «Oggi siamo certamente molto felici di ricevere in dote quest'area come cittadini, genitori e nonni. Questo evento testimonia che le istituzioni possono essere presenti anche nelle periferie. Nel nostro quartiere il desiderio di legalità e civiltà è pressoché totalitario, oggi ci sentiamo più numerosi, vicini e contenti di vivere il nostro quartiere. Ci porteremo più volentieri i nostri amici». La villa dopo lo sgombero del 2012 é stata prima vandalizzata e resa inutilizzabile. Inoltre, essendo una costruzione abusiva, la Regione Lazio ha chiesto all'Agenzia per i beni confiscati di poterne ottenere l'affidamento. Dopo l'ok da parte dell'ente, la Regione ha dato il via all'iter che prevede prima il suo abbattimento e poi la creazione di un parco pubblico.

