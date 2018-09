Roma, gira nudo a Villa Borghese: inseguito e bloccato dalla Polizia

di Rosalba Emiliozzi

Il primo avvistamento è alle 8 di mattina. Un ragazzo alto che gira a Villa Borghese con i pantaloni aperti, quasi strappati all'altezza dei genitali, e la vista non lascia spazio alla fantasia. I poliziotti a cavallo lo notano sbucare dagli alberi del grande parco nel cuore di Roma, quando tentano di fermarlo lui inizia a scappare, a grandi passi va verso i pini marittimi, quasi impossibile rincorreldo con il cavallo, in pochi minuti velocissimo riesce a nascondersi, ma subito dopo risbuca dagli alberi, è ancora nudo, i genitali di fuori.



I primi turisti iniziano a camminare tra la zona del laghetto e la galleria Borghese, altri portano a spasso i cani, molti vedono il ragazzo camminare e correre semi nudo. E' su di giri e quando gli agenti tentano di fermarlo dà in escandescenze. Imprendibile e imprevedibile, la lunga fuga tra spazi verdi e zone alberate dura quasi quattro ore, sempre più svestito. A Villa Borghese arrivano rinforzi. Il giovane viene bloccato nell'ovale di piazza di Siena poco prima di mezzogiorno, attorno a lui due volanti della polizia, due agenti in moto, due a cavallo, il medico e gli infermieri arrivati con l'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale. L'uomo, sui trent'anni, senza documenti, non dice una parola, non si riesce a capire se sia straniero o italiano. E' molto agitato e a fatica gli agenti riescono a calmarlo. Piano piano i poliziotti lo convincono a salire sull'ambulanza, tutto sotto gli occhi di turisti e romani che come ogni mattina passeggiano a Villa Borghese. Il trentenne è stato portato in ospedale per un ricovero coatto. Non risulta che abbia molestato qualcuno, ma ci sono indagini in corso.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55



