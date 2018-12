Villa Borghese, processione sotto la Quercia del Lupo crollata: «Facciamoci una scultura»

Questa mattina é una processione sotto l’albero caduto a Villa Borghese. Mamme che spiegano ai bambini gli anni della Quercia del Lupo, anziani che raccontano di quando passavano lì con la fidanzata, turisti che fanno selfie accanto al tronco mutilato.

La quercia, il gigante del Cinquecento, è caduta di viale Antonino e Faustino, a ridotto della valle dei platani due notti fa, si è schianta sulla strada, tagliando in due il percorso dei runner e delle mamme con i passeggini.

Ora molti romani si domandano dove vada a finire quel legno ricco di storia. «Facciamoci una scultura, delle sedia e la segnaletica per Villa Borghese» dicono sul sito degli Amici di Villa Borghese, chiedendo che quel materiale pregiato e in ottimo stato non vada perduto. L’idea piace all’associazione di volontari che chiedono che il progetto possa andare avanti. “Sul sito abbiamo avuto 20mila contatti -spiegaMartina Battistish - e crediamo che ciò che rappresenta questo albero monumentale non debba andare perso”.

