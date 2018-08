Vigilia di Ferragosto con il maltempo sul litorale romano come era nelle previsioni. Un forte temporale dalle 13 sta colpendo la parte di costa tra Ostia e Fregene, con grandine a tratti. In precedenza, intorno a mezzogiorno, due trombe d'aria sono state avvistate tra Fregene e Maccarese in mare aperto, con tanto di foto sui social, ma non si sono avvicinate alla costa. Come da copione, la pioggia è iniziata a cadere anche su Roma, interessata in queste ore dall'esodo.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36



