Roma, dà fuoco ad un appartamento e precipita dal quarto piano:grave

Ha prima dato fuoco a dei locali al secondo piano di un palazzo in disuso, in via di Torre Spaccata a Roma, poi è salito al quarto piano, si è aggrappato a una balaustra ed è precipitato, per cause in corso di accertamento. Ed è salvo. È accaduto la notte scorsa, poco prima delle 23. L'uomo, un romeno di 34 anni, è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.



Mentre i vigili del fuoco stavano montando la scala per soccorrere il 34enne, l'uomo è precipitato: ancora non è chiaro se si sia lasciato cadere o se sia scivolato. Soccorso dal 118 è stato trasportato al policlinico Tor Vergata dove è ricoverato per fratture multiple e viene sottoposto in queste ore a un intervento chirurgico.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:52



