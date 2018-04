Roma, blitz contro i mercatini abusivi: sequestrati cinque metri cubi di merce

Nella mattinata di ieri numerosi controlli sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale del Pics (Pronto

Intervento centro Storico) e del VII Gruppo «Tuscolano» nella zona del Quadraro. L'attività, finalizzata al ripristino del decoro urbano, ha portato al sequestro di 5 metri cubi di materiale vario. Le operazioni, disposte dal Comandante Stefano Napoli in accordo con la Presidente del Municipio, Monica Lozzi, si sono concentrate nell'area di Via del Quadraro e di Viale Spartaco, dove i caschi bianchi hanno sequestrato articoli di abbigliamento, scarpe, libri, cosmetici, oggetti e ciarpame vario, proveniente in parte dall' attività di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti.



Con l'ausilio di personale Ama, tutta la merce è stata conferita in discarica per la successiva distruzione. Tra il materiale sequestrato è stato possibile recuperare una carrozzina per disabili, poi consegnata alla parrocchia di quartiere, San Policarpo, che potrà così utilizzarla a scopi benefici.

Venerdì 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA