«Roma? Troppa fatica», la fuga dei vecchi vigili. Il Comune: largo ai giovani

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'è chi sogna di tornare al paesello, come cantava Luciano Tajoli, chi preferisce una città più piccola, e in definitiva meno complessa, rispetto alla Capitale, che è capitale anche dell'ingorgo: ogni romano passa in media 90 ore l'anno imbottigliato nel traffico, dicono gli esperti. E chi questi blocchi regolari e spossanti è chiamato a gestirli, sulle consolari percorse ogni giorno da migliaia di auto, magari brama la stradina di un borgo minuscolo, dove per ore non passa anima viva. Ecco...