Roma, ragazza di 17 anni vittima dei bulli: il video osé nelle chat della scuola

di Michela Allegri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una festa tra compagni di classe in un appartamento del Centro storico, due fidanzatini che si mettono in disparte su un divano, in atteggiamenti intimi. Poi, un video osé, fatto a loro insaputa, che rimbalza senza freni nelle chat di tutta la scuola e addirittura si diffonde in altri istituti. La protagonista del filmato è una minorenne: ha diciassette anni. Quando ha scoperto che tra i corridoi dell'istituto - uno dei licei del I Municipio - tutti parlavano del video hard di una coetanea, non immaginava nemmeno di essere...