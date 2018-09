Roma, domenica torna #ViaLibera: strade chiuse in centro e bus deviati, viabilità a rischio

LEGGI ANCHE

Sarà una domenica di passione la prossima in città. Torna l'appuntamento con la manifestazione #ViaLibera. Per fare posto alle varie iniziative, dalle 10 alle 19, saranno chiuse al traffico, del tutto o in parte, alcune strade: via Cola di Rienzo, via del Corso, piazza Venezia (dove sara in vigore il doppio senso di circolazione sul lato di palazzo Venezia), via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio (dove circolera solo il trasporto pubblico nella corsia in direzione di piazza Capena), via Veneto (da via Boncompagni a via Porta Pinciana), via XX Settembre (da Porta Pia a largo Santa Susanna.Cosi in una nota di Roma Servizi per la Mobilita. I bus potranno invece transitare - prosegue la nota - sulla corsia riservata tra via Goito e via Pastrengo e tra via Palestro e Porta Pia), via Bissolati (in direzione di via Veneto), viale Regina Elena, via San Martino della Battaglia (dove si circolera solo in direzione di via Castro Pretorio), via Castro Pretorio (dove si circolera solo in direzione e nel tratto da via San Martino della Battaglia a via Mozambano), viale dell'Universita (si circolera tra e verso viale delle Scienze e viale Regina Elena), via Tiburtina (da piazzale Tiburtino a via dei Reti), via Giolitti (da viale Manzoni al sottovia di via Santa Bibiana), via Labicana e viale Manzoni (dove si circolera nel tratto e nella direzione tra piazza del Colosseo e via Giolitti).Per tutta la durata della manifestazione deviate le linee del trasporto pubblico. Aggiornamenti in tempo reale su muoversiaroma.it e atac. roma.it.