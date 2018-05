Roma, arriva la Mille Miglia: via Veneto chiusa, Muro Torto in tilt e bus deviati

Code e rallentamenti in centro dalle 9 di stamattina. Traffico in tilt in particolare lungo il Muro Torto, tra piazza Barberini, Via Veneto e Porta Pia per l’allestimento dell’evento automobilistico delle Mille Miglia con tappa nella Capitale giovedì. Via Veneto resta chiusa al traffico fino a giovedì a mezzogiorno.



Poi ancora dalla notte tra giovedì e venerdì e sino a sabato a mezzogiorno la strada sarà interdetta alla circolazione tra Porta Pinciana e via Ludovisi, in direzione di piazza Barberini. Giovedì, giorno dell’evento, da mezzogiorno a mezzanotte chiusa anche da via Boncompagni a salire verso Porta Pinciana. Una decina le linee di bus deviati, dalla salaria al centro. Il corteo delle oltre 400 auto storiche della Mille Miglia arriva nella Capitale, come da tradizione, da via Salaria, passerà accanto a Villa Ada, transitando per viale Liegi, via Aldrovandi e piazza Ungheria, per continuare fino a piazzale Paolina Borghese, piazzale del Fiocco, viale Fiorello La Guardia, piazzale delle Canestre e viale San Paolo del Brasile.

Mercoledì 16 Maggio 2018



