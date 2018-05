Roma, dagli scavi in via Sannio spunta un galoppatoio: ecco la villa imperiale

di Laura Larcan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gli archeologi lo chiamano già il galoppatoio di via Sannio. Va immaginato come una scenografica pista dove godersi passeggiate a cavallo, riparate da un'elegante struttura porticata che si affacciava su ricchi giardini. Un gioiello architettonico che sotto l'imperatore Claudio (metà del I secolo d.C.) si estendeva per oltre sessanta metri - ma è ipotizzabile il doppio - sulle pendici del Celio, digradanti verso quello che diventerà il quartiere di San Giovanni. Il viaggio nel tempo in questo rione continua....