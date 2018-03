Roma, via libera alla riduzione della Tari per il 2018. Il Comune: «Addio all'ex Equitalia»

«Ieri in tarda serata l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera sulla determinazione della Tariffa sui rifiuti per l'anno 2018, che prevede una diminuzione per imprese e famiglie resa possibile dall'azione di contrasto all'evasione. Gli esercizi commerciali avranno una bolletta più leggera dello 0,93%, mentre le utenze domestiche pagheranno lo 0,73% in meno». Lo scrive su Facebook l'assessore capitolino al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti. «L'aula ha dato anche il via libera a un pacchetto di delibere che attua una vera e propria riforma delle riscossioni di Roma Capitale: comprende il nuovo Regolamento per la disciplina della Ta.Ri., la gestione diretta del tributo da parte del Comune e la graduale internalizzazione delle operazioni di accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva di tutte le altre entrate del Campidoglio. Progressivamente diremo addio all'ex Equitalia e gestiremo i tributi locali in modo più equo ed efficiente», conclude

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:46



