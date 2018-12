Roma, accoltellato sul bus a via del Tritone: «Non voleva farmi scendere e mi ha colpito»

Un ragazzo di 30 anni è stato soccorso in piazza San Claudio, nel centro storico di Roma all'altezza di via del Tritone, dopo essere stato accoltellato alla nuca. Il ferito avrebbe raccontato di essere stato colpito da un uomo, senza motivo, che non voleva farlo scendere dal bus. Il 30enne romano è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. L'aggressore sarebbe fuggito a piedi tra le vie del centro. Dalle prime informazioni sembra si tratti di un italiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA