Roma, via crucis: deviazioni al traffico e chiusure metro

«Domani sera, dalle 21 alle 23, al Colosseo, si svolgerà la tradizionale Via Crucis celebrata da Papa Francesco. Dalle 13 alle 23 saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour, tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (in direzione Porta Capena). Per via Celio Vibenna e via di San Gregorio, in direzione piazza del Colosseo, la chiusura scatterà invece alle 15. Dalle 13 sarà chiusa la stazione Metro B Colosseo». Lo comunica in una nota Roma Servizi per la Mobilità. «Sempre domani sera -si legge nella nota- dalle 20,30, una Via Crucis sfilerà da piazzale delle Gardenie lungo via Tor dè Schiavi, largo della Primavera, via delle Acacie, via delle Celidonie, via delle Gardenie e piazzale delle Gardenie. Possibili brevi stop o deviazioni per le linee di bus. Domani sera, dalle 21, via Crucis, da piazza Santa Maria del Soccorso lungo via del Frantoio, via Venafro, via Trivento, largo Boiano, via del Badile e piazza Santa Maria del soccorso. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus». Domani sera, dalle 21, via Crucis su via dei Castani e piazza San Felice da Cantalice -prosegue Roma Servizi per la Mobilità- Possibili brevi stop o deviazioni per le linee di bus. Domani sera, dalle 21 alle 23, via Crucis da piazza Capecelatro lungo via Federico Borromeo, via Angelo Mal, via San Igino Papa, via Nicolò Albergati, via Federico Borromeo e piazza Capecelatro. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus. Domani sera, dalle 21 alle 22,30, via Crucis da largo Santa Silvia lungo piazza Lorenzini, via Angeloni, via Matricardi, via di Santarosa, via dell'Imbrecciato, largo la Loggia, viale Sirtori e largo Santa Silvia. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus«. »Domani sera, dalle 21, la via Crucis da via Benedetti lungo piazza Zamorani, piazza Bargellini, via Rossi, via Checchi, via Maffi, via Lodi, via Algranati, via dei Durantini, via Calza, via Luigi Barzini senior, via Meda, via Tedeschi, via Torelli Viollier, via Acciaresi, via Vacuna, via Monti di Pietralata, via Capua, via delle Cave di Pietralata, via Morello, via Galantara e largo Beltramelli. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domani sera, dalle 21, via Crucis, da via Casal dei Pazzi lungo via Ciciliano, via Palombini, via Ceccato, via Valletta, via Ripa Mammea, via di Rebibbia, via Casal dei Pazzi. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus«, conclude.

