Roma, via Aldrovandi riaperta al traffico dopo i lavori: ma l'asfalto resta sconnesso

In via Aldrovandi i lavori non hanno risolto il problema. L'asfalto accanto ai binari è ancora malmesso. La zona, dove in passato si sono verificati diversi incidenti con il tram, resta pericolosa. I lavori, programmati proprio per rendere più sicuro quel tratto stradale, non sono stati fatti a regola d'arte, vicino ai binari l'asfalto appare scollato, in alcuni punti la strada sembra rattoppata più che sistemata definitivamente.La via è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia, ma non si ravvisa alcun miglioramento: asfalto scollato in alcuni punti vicino alle rotaie, sulla curva all'altezza dell'entrata del Bioparco, spunta della vegetazione e in vari tratti accanto agli spessori in gomma, al lati dei binari, il manto stradale è sconnesso.