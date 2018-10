Roma, vendeva merce abusiva a Prati e durante i controlli aggredisce gli agenti con calci e pugni: arrestato senegalese

Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché denunciato per ricettazione e introduzione di merce contraffatta. Con queste accuse D.B. 52enne senegalese è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori diretto da Ermanno Baldelli.



poliziotti, durante il consueto controllo del territorio in Via Ferrero hanno notato dei venditori ambulanti abusivi intenti a vendere merce contraffatta. L'attenzione degli investigatori si è concentrata su uno di loro che, dopo aver raccolto frettolosamente la merce esposta sul marciapiede, in tutta fretta si allontanava.



Raggiunto e bloccato dai poliziotti l'uomo ha cercato di sfuggire al controllo colpendoli con calci e pugni, tali da provocargli delle lesioni guaribili in sette giorni. Grazie all'intervento di un'altra volante giunta in ausilio, è stato possibile assicurare alla giustizia lo straniero.

