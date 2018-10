Roma, caffè e cocaina (con tanto di scontrino): chiuso wine bar a Torre Maura

Cinquantuno euro per meno di un grammo di cocaina: bastava chiedere un caffé e avere in mano lo scontrino da 80 centesimi: questo succedeva in un wine bar a Torre Maura. Fino a quando la Polizia ha arrestato il titolare del locale e il suo complice, e ha sospeso la licenza, su provvedimento del Questore, per 45 giorni. L’anomalia non è però sfuggita agli investigatori della Polizia di Stato. Alcuni giorni fa, gli agenti del commissariato Casilino, diretto da Paola Di Corpo, si sono appostati nei pressi del locale e hanno “punteggiato” l’attività di spaccio: un complice del titolare, seduto fuori dal locale, attendeva i clienti, che poi indirizzava all’interno, debitamente istruiti su cosa chiedere al bancone. Il tossicodipendente, oltre alla cocaina, riceveva uno scontrino per un caffè mai consumato che, secondo il piano dei pusher, doveva servire a sviare eventuali controlli.



I poliziotti, dopo aver documentato alcune cessioni, hanno arrestato G.E, il titolare del bar, e F.A., il suo complice. L’arresto, unito ai controlli svolti nel 2017 dai quali il locale risulta frequentato da persone gravate da precedenti di polizia e ad una vecchia sospensione della licenza nel 2014, ha consentito al Questore di Roma di emettere un nuovo decreto di sospensione. Il provvedimento è stato notificato dagli stessi agenti del commissariato Casilino e questa volta l’attività resterà ferma per 45 giorni.

