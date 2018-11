Roma, vendeva cocaina ai giovani, fermandoli per strada: arrestato pusher di Torvaianica

I Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno arrestato un 28enne romano, con precedenti, trovato in possesso di cocaina ed hashish. L'uomo è stato notato mentre parlava con alcuni giovani, in strada, in zona Laurentum di Torvaianica. I militari, insospettiti dalle circostanze e dall'atteggiamento dell'uomo, decidevano di controllarlo e sottoporlo a perquisizione personale trovandolo in possesso di 0,4 grammi di cocaina.



Durante la perquisizione della sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto 7,5 grammi di cocaina unitamente a 4,5 Kg di sostanza stupefacente del tipo Hashish, suddivisa in panetti, bilancino e materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi. L'uomo, al termine del processo con rito direttissimo, è stato associato presso la casa circondariale di Velletri.