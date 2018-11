Talluto, inizia il processo d'appello per il contagio da Hiv: in primo grado la condanna a 24 anni

Il caso Talluto arriva alla seconda fase processuale. Inizierà domani, infatti, davanti alla prima Corte d'assise d'appello di Roma presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo, il processo d'appello a Valentino Talluto, il trentenne di origini siciliane accusato e condannato per l'accusa di aver contagiato con l'Hiv 32 persone, tra cui molte sue ex partner. Talluto poco meno di un anno fa è stato condannato a 24 anni di carcere dalla terza Corte d'assise di Roma per l'imputazione di lesioni personali aggravate; in quell'occasione fu fatta cadere l'accusa più pesante di epidemia dolosa.



Davanti ai giudici, la procura capitolina chiese invece la condanna all'ergastolo. Complessivamente a Talluto sono stati attribuiti 57 episodi, 32 di contagio diretto o indiretto e 25 scampati grazie alla presenza di anticorpi. Per l'accusa, il giovane sapeva di essere sieropositivo ma non informava le donne - spesso

agganciate

su chat - con cui aveva incontri sessuali.

