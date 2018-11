Roma, un bambino "artificiale" a Torpignattara: al progetto "Iaqos" il premio Periferia intelligente del Mibac

Immaginate una intelligenza artificiale, concepita per essere

"IAQOS", ed è il programma di intelligenza artificiale che ha vinto Periferie Intelligenti, il concorso promosso dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del Mibac, guidata da Federica Galloni, che ha messo a disposizione 50mila euro per la realizzazione di iniziative che unissero innovazione e creatività per la riqualificazione urbana.



In cosa consiste concretamente il programma? Partiamo dall'acronimo IAQOS che sta per “Intelligenza Artificiale di Quartiere Open Source”. Il programma è in grado di raccogliere Big Data, trasformandoli in conoscenza utile per comprendere e risolvere problemi del quartiere. Come spiegano dalla Direzione generale del Mibac,

a prima manifestazione di IAQOS è un bambino artificiale, progettato per stringere relazioni empatiche con gli abitanti, e coinvolgerli in un'azione partecipativa a servizio della rigenerazione urbana. La piccola intelligenza artificiale prenderà vita online e offline, tramite social network e installazioni artistiche interattive, tra le quali un passeggino con cui potrà girare per il quartiere e interagire fisicamente con le persone. Il progetto verrà realizzato per la prima volta nel contesto territoriale di Torpignattara a Roma, partendo dalla Scuola Pisacane

Perchè è così speciale questo programma?

IAQOS - spiegano - integra tecnologie differenti che utilizzano l'Intelligenza Artificiale sia per rendere disponibili modalità di interazione naturale sia per analizzare espressioni umane e relazioni interpersonali per comprendere l'occorrenza di fenomeni ricorrenti e il loro significato. Una grande innovazione sarà costituita dalla modalità di raccolta e resa dei dati poichè, al contrario di come avviene nella maggior parte dei casi, in IAQOS i dati verranno raccolti non "dalle" o "sulle" persone, ma "con le" persone, utilizzando la performance artistica urbana come occasione per unire le persone nello spazio pubblico, attorno a obiettivi comuni

Chi sono i creatori? Il progetto è stato presentato dalla piattaforma di creativi Sineglossa creative ground di Ancona, in collaborazione con il duo artistico romano AOS - Art is Open Source. I vincitori sono stati appena annunciati. Ora i team inizieranno a lavorare per sviluppare il progetto che entro l'estate sarà portato a compimento.

«un bambino», programmato per instaurare rapporti empatici con gli abitanti di un quartiere, interagire con loro a più livelli, con l'obiettivo ultimo di collaborare ad una «rigenerazione urbana». Insomma, un progetto sperimentale ambizioso e un pizzico ecumenico. Prenderà vita nel quartiere di Torpignattara a partire dall'estate 2019, coinvolgendo in prima linea la scuola Pisacane. Si chiama