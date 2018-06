Roma, ucciso in ambulatorio dal proiettile di un vigilante, la moglie della vittima: «Lui e il medico due incoscienti»

PLAY FOTO Roma, viale Palmiro Togliatti: parte colpo a guardia giurata in visita dal medico. Muore un paziente (foto Davide Fracassi/Ag.Toiati)

di Raffaella Troili

Un bacetto, l'ultimo. «Ciao tesoro mio, torno subito, vado dal dottore a farmi fare le ricette. Ci siamo dati un bacetto e non l'ho più visto». Gaetano Randazzo non è più tornato da Anna, la moglie l'ha scoperto da sola ieri mattina che morte assurda è toccata al marito, i parenti non le avevano ancora detto i particolari. Ma colleghi di lavoro l'hanno chiamata ignari. A Colli Aniene Anna è sotto choc, ripete «non c'è più», piange e chiama il marito....