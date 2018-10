Roma, ubriaco prende a calci e pugni la moglie e la figlia minorenne: arrestato 45enne

La scorsa notte, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, non nuovo a simili comportamenti, ha fatto rientro in tarda serata presso la propria abitazione in stato di alterazione alcolica. Si è diretto nella camera da letto dove ha svegliato e aggredito con calci e pugni la moglie e anche la figlia minore, intervenuta in difesa della madre.



L'uomo si è poi impossessato di due coltelli da cucina, ma nel frattempo la moglie e la figlia sono fuggite, nonostante avessero più volte pregato l'uomo di smetterla. I Carabinieri, a seguito della segnalazione, hanno raggiunto velocemente l'abitazione dove hanno bloccato e arrestato l'uomo.



Portato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Civitavecchia. Le vittime ai militari hanno raccontato di una pregressa storia di violenze e maltrattamenti subite. Successivamente sono state medicate dal personale del Nucleo Cure Primarie di Fiumicino.

