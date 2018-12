Gra, doppio incidente: code e disagi

Incidente sul Gra in carreggiata interna dalla Prenestina alla Romanina. Sono rimasti coinvolti un furgone e una moto, all'altezza della Tuscolana. Al momento si transita su due corsie. Permangono dunque i disagi, dopo che lo scontro si era verificato nelle prime ore della mattinata. Code sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna anche dalla Cassia bis a Castel Giubileo a causa di un incidente in cui sono coinvolti 4 veicoli.



Astral Infomobilità comunica che ci sono inoltre lunghi incolonnamenti fino all'innesto con la A91 Roma-Fiumicino per traffico intenso. Sempre sulla Roma-Fiumicino, è stato appena riaperto il tratto tra via dell'Atletica e via del Cappellaccio in direzione di Fiumicino in seguito a lavori di asfaltatura eseguiti nella notte. © RIPRODUZIONE RISERVATA