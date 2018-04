Roma, mangia gelato sulla scalinata in piazza di Spagna e aggredisce i vigili: turista arrestato e multato

di Camilla Mozetti

Stava mangiando un gelato sporcando, senza preoccuparsene, il marmo della monumentale scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna. Un turista di origini cinesi di 30 anni ignaro dei divieti che interessano il sito, (bivacco, consumo di cibo o bevande) non ha smesso di consumare il suo gelato neanche quando due vigili urbani di passaggio gli hanno intimato di spostarsi, al contrario.



L'uomo, lo scorso 3 aprile intorno alle 11.30, in un primo momento ha finto di non capire, poi ha iniziato a deridere i due agenti della polizia locale arrivando, alla fine, a scaraventargli addosso quel che restava della sua merenda. Non solo. Agitato ha poi alzato le mani colpendo uno dei due vigili urbani con calci e pugni. Sul posto si è fermata anche una pattuglia di carabinieri che era di passaggio.



I militari intervenendo, hanno bloccato l'uomo che è stato poi arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e multato per aver imbrattato la scalinata. L'arresto è stato convalidato ieri al termine del processo per direttissima che si è svolto in tribunale. L'agente della polizia locale rimasto ferito durante la colluttazione, invece, è stato portato in ospedale per le medicazioni di alcune ferite e lievi contusioni.

