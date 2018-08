Roma, deruba turista al Portico di Ottavia arrestata una cilena

È entrata in un ristorante in via del Portico di Ottavia e ha rubato il portafogli a una turista che stava cenando con la famiglia. È successo ieri pomeriggio a Roma. In manette è finita una 28enne cilena per furto aggravato.

Ad arrestare la ladra sono stati i Carabinieri della Stazione Piazza Farnese che hanno riconosciuto la donna, già nota perché sottoposta all'obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati, in via del Portico di Ottavia e hanno deciso di tenerla d'occhio. Poco dopo l'hanno seguita all'interno di un ristorante e l'hanno sorpresa con le mani nel sacco mentre prendeva il portafogli, contenente 525 euro e documenti personali, dalla borsa di una turista, 44enne spagnola, intenta a cenare con alcuni familiari.

La ladra è stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46



