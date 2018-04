Roma, allarme Tbc: due casi in una scuola media di Monteverde

di Alessia Marani

Una professoressa e un alunno dell'ex Morandi, la scuola media statale dell'istituto comprensivo Mario Lodi ai Colli Portuensi hanno contratto la tubercolosi. Nell'istituto monteverdino è stato avviato dapprima uno screening in larga scala sui 350 alunni e sul corpo insegnante per verificare eventuali reazioni al test di Mantoux, quindi è iniziata la profilassi per i pochi, adulti e adolescenti, che sono risultati «positivi» o «falso positivi». L'allarme rosso è scattato il 5...