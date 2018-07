Roma, false vendite di integratori per celiaci per lucrare i rimborsi: ai domiciliari due imprenditori

Due imprenditori sono finiti agli arresti domiciliari imputati di concorso in truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo l'accusa, gli imputati utilizzavano false attestazioni per la vendita di prodotti a soggetti fittizi e con false dichiarazioni, per poi incassare illegalmente i relativi rimborsi spese.



Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Tribunale di Roma a carico dei responsabili legali di alcune rivendite di integratori alimentari per soggetti affetti da celiachia per aver organizzato una truffa ai danni del Ssn della Regione Lazio per circa 1,3 milioni. L'operazione è stata denominata Gluten Free ed è stata portata a compimento dal Nas Carabinieri di Roma, in collaborazione con i comandi provinciali di Roma e Latina.

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA