Roma, presa la banda dei truffatori finti cardinali. Vendevano i «lingotti del Vaticano»

di Alessia Marani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si fingevano cardinali, funzionari di banca, esperti del settore intermediario e dell'alta finanza. Non solo. In virtù delle loro posizioni altolocate, spacciandosi soprattutto per contigui a Fondi vaticani e lussemburghesi, si offrivano a imprenditori e professionisti per fare rientrare ingenti capitali dall'estero in Italia, esentasse. Peccato che al loro rientro, quei soldi non erano altro che cartastraccia fac-simile (solo la prima e l'ultima banconota delle mazzette erano vere). Sette gli arresti in flagranza,...