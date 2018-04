Roma, tenta la truffa dello specchietto poi scappa contromano e si schianta contro un'auto

Prima ha tentato una truffa dello specchietto, poi vedendo la polizia è scappato a bordo dell'auto e, nella fuga, è finito contro un altro veicolo in sosta. È accaduto in via Laurentina a Roma. L'auto, vedendo gli agenti, è fuggita contromano. È così scattato un inseguimento che è terminato in via Laurentina dove il fuggitivo si è scontrato con il veicolo in sosta. L'uomo, un 30enne italiano, è stato bloccato e ha aggredito gli agenti cercando di dileguarsi. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Mercoledì 25 Aprile 2018



