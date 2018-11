Roma, truffa agli anziani: si spacciavano per carabinieri in borghese per entrare a casa: arrestati

Hanno bussato alla porta di un anziano di Frascati qualificandosi come carabinieri, in borghese, incaricati di dover effettuare una perquisizione nella sua casa. La vittima, un 76enne, è caduto dalle nuvole e ha aperto la porta a quelli che, in realtà, si sono rivelati tutt'altro che appartenenti alle forze dell'ordine. Mentre uno dei due lo ha costretto a sedersi su una sedia, blaterando vanamente di una fantomatica operazione in corso nel quartiere, il complice ha iniziato a "perquisire" le stanze, ma a caccia non di armi o droga, ma di denaro e oggetti preziosi.



Dopo alcuni minuti, rubati i soldi che aveva in casa, 550 euro, trovati in un mobile della casa, che l'anziano aveva prelevato in giornata, i falsi carabinieri sono usciti frettolosamente, lasciando la povera vittima in uno stato di confusione mentale. Poco dopo, l'amara scoperta: compreso quanto gli era appena accaduto, il 76enne ha contattato i veri carabinieri del comando stazione di Frascati che, arrivati sul posto e raccolta la descrizione sommaria dei due, sono riusciti a fermarne uno.



I carabinieri lo hanno rintracciato nei paraggi. Si tratta di un uomo di 33 anni, nato a Roma, che è stato individuato e arrestato con le accuse di rapina aggravata in concorso e sostituzione di persona. L'uomo, trovato anche in possesso di un proiettile calibro 9, è stato portato nel carcere di Velletri, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono tuttora in corso le ricerche del suo complice.

