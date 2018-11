Roma, trovato morto un clochard: nessun segno di violenza

Il cadavere di un uomo è stato trovato stamattina in viale dello Scalo di San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo e della compagnia piazza Dante dopo la segnalazione di un passante che ha notato una persona sul marciapiede, accanto un cumulo di coperte e qualche giornale. Sul corpo dell'uomo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Si ipotizza che si tratti di un senza fissa dimora. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA