Roma, romena trova portafoglio con 2000 euro e lo riconsegna alla polizia

Non ha esitato un minuto quando si è ritrovata tra le mani quel portafoglio pieno di soldi: doveva riconsegnarlo e l'ha portato in commissariato. Una donna romena ha trovato il portafoglio con quasi 2.000 euro in contanti e vari documenti. La donna l'ha consegnato a una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato San Paolo, in transito al momento. Gli agenti hanno subito effettuato gli accertamenti per individuare il proprietario, al quale, una volta rintracciato, è stato riconsegnato quanto smarrito.

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:39



