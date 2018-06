Roma, pedone urtato da un treno della linea Termini-Centocelle

Un pedone è stato colpito da un treno, questa mattina intorno alle 10. In particolare l'uomo è stato urtato da un convoglio della linea ferroviaria Termini-Centocelle, nei pressi di porta Maggiore. Dopo i soccorsi, il pedone è stato trasportato all'ospedale San Giovanni, fortunatamente in codice verde. Alle 10.36 Atac ha comunicato in un tweet che il servizio sulla linea era di nuovo regolare.

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA