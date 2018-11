Roma, tre ex depositi Atac diventano spazi di cultura

Ex depositi abbandonati di Roma diventano luoghi di incontro e location per eventi socio-culturali. A presentare l'operazione di rigenerazione urbana temporanea che farà rivivere tre vecchie rimesse dell' Atac è la sindaca Virginia Raggi. «La sfida è stata vinta. Diamo nuova vita a edifici abbandonati facendoli diventare contenitori di cultura - spiega Raggi -. Spazi che restituiamo ai cittadini attraverso manifestazioni, eventi, mostre, ma anche attivando preziose sinergie come quella con la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea. Un bando pubblico ha permesso di affidare la gestione di queste attività alla società Ninetynine Urban Value».

I tre depositi, fino ad ora inutilizzati, sono: quello Vittoria di piazza Bainsizza ora denominato PratiBus District, l'ex rimessa Tuscolana in piazza Ragusa che adesso prende il nome di Ragusa Off, quella di San Paolo in via Alessandro Severo che aprirà nelle prossime settimane con il nome San Paolo Garage.

«L'operazione cui oggi vediamo i primi risultati va nella direzione giusta perché ci consente di valorizzare alcuni immobili da anni in disuso e fonte di spese improduttive - dichiara il presidente Atac, Paolo Simioni - Questi ex stabilimenti, in attesa che si arrivi alla vendita, ritornano alla città trasformati da non luoghi a luoghi. Atac ottiene recupero, risparmio e reddito. Oneri e onori a Ninetynine».

PratiBus District è la prima realtà ad entrare in costante dialogo con la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea: i 5 mila mq dell'edificio industriale degli anni, 20 ospiteranno da oggi Animal House, l'esposizione che presenta alcune delle opere di David Rivalta. Ragusa Off con i suoi 11 mila mq diventa il più grande spazio per eventi disponibile a Roma in questo momento. San Paolo Garage si sviluppa su una superficie di 7 mila mq con diverse zone all'aperto e sarà pronto nel mese di dicembre.

Per Simone Mazzarelli Founder and Ceo di Ninetynine Urban Value «un modello è efficace solo quando si riattiva anche il tessuto sociale del luogo che percepisce di nuovo l'immobile come uno spazio aperto a disposizione e da vivere».

«Vi auguro di vivere al meglio questi spazi», conclude la sindaca parlando ai cittadini presenti alla conferenza stampa nel quartiere Prati. Interpellato sui ricavi per Atac derivanti da questa operazione, Simioni ha risposto: «Sessantamila euro per 8 mesi, 100 mila se si prolungherà per altri 8 mesi e poi in aggiunta il 25% dei ricavi da biglietti». Dopo la rigerenazione temporanea, Simioni ha ribadito che i tre ex depositi «sono destinati alla vendita, da piano concordatario, nel 2021».

