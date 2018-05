Roma, bombe d'acqua e alberi caduti: traffico in tilt da Gra a Nomentana

Traffico congestionato sul Gra di Roma. Lo comunica Astral Infomobilità. Sul grande raccordo anulare vengono registrati disagi sull'intero anello: in carreggiata interna code a tratti dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino, mentre in esterna code a tratti dalla Casilina alla Pontina. Code in entrata a Roma di circa un chilometro sulla Diramazione Roma sud, da Torrenova al Raccordo. Congestionato il tratto urbano della A24, 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro.



Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l'Eur. Le consolari sono trafficate verso la Capitale. Forti rallentamenti sulla Cassia da La Storta a Tomba di Nerone, sulla Nomentana da Tor Lupara a Colleverde, con ripercussioni sulla Nomentana bis da Colleverde a Marco Simone a causa di allagamenti dovuti al maltempo.



Traffico rallentato sulla via Nomentana per la presenza di alberi sulla carreggiata nel tratto compreso tra via Palombarese e via Dante da Maiano in direzione di Roma. Lo comunica Astral Infomobilità. Rallentamenti anche sull'Appia da via dei Laghi a Capannelle. Sull'Aurelia lunghe code da via Spezi a via Alibrandi in direzione del Vaticano. Infine si sta in fila sulla Pontina da Tor Dè Cenci a viale Europa verso l'Eur.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA