Roma, tutti al mare: per San Pietro e Paolo è assalto alle spiagge, traffico in tilt

Tutti al mare, sì. Ma dopo ore di fila per strada: dall'Aurelia alla Colombo alla Pontina traffico inlt per le efstività di San Pietro e Paolo. Molti romani hanno scelto infatti di trascorrere la festività capitolina sulle spiagge di Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese. Via via, nella mattinata, si è intensificato il traffico veicolare diretto nelle località balneari, con rallentamenti segnalati in particolare sulla via Aurelia dove è convogliato l'afflusso verso Fregene e Maccarese.



Alle 10 sul lungomare di Fiumicino i parcheggi auto erano già al completo. Nel comune aeroportuale in campo, per il controllo della viabilità e per il contrasto alla sosta selvaggia, nove pattuglie, sia nel turno di mattina che di pomeriggio, della Polizia locale. Due pattuglie sono impiegate al Villaggio dei pescatori a Fregene.



Pontina bloccata tra via Cristoforo Colombo e svincolo Pratica di Mare e tra Tor De' Cenci e Svincolo Grande Raccordo Anulare in direzione Roma. Traffico intenso sull'A1 Diramazione Roma Nord e sull'A12 Roma-Civitavecchia tra A91 Roma-Fiumicino e Svincolo di Cerveteri-Ladispoli in direzione Civitavecchia.

Caos anche sul Gra e sull'A1 diramazione Roma sud.

