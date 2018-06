Roma, da lunedì arrivano i tornelli anche sul bus 62

«Migliorare il trasporto pubblico locale significa anche puntare su piccoli interventi, utili a contrastare l'evasione

tariffaria: da lunedì prossimo la sperimentazione del tornello sull'autobus passa sulla linea 62. Dalla Stazione Tiburtina fino al Lungotevere Sassia, un percorso con grande affluenza per verificare la risposta dell'utenza. In sintesi grazie a questa novità, introdotta da Atac, chi non ha il biglietto non può salire a bordo. Questo significa controlli intensificati e costanti». Lo scrive su facebook l'assessore capitolino alla Mobilità Linda Meleo. «Voglio ricordare, - prosegue Meleo - che l'acquisto del titolo di viaggio contribuisce prima di tutto al miglioramento del servizio. Su questo tema siamo sempre in prima linea, una battaglia da portare avanti per responsabilizzare i cittadini nel rispetto di chi ogni giorno paga il biglietto e usufruisce dei mezzi pubblici».

