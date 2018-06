Roma, torna la “Notte bianca dello sport”: il 23 giugno impianti aperti per tutti

La Notte Bianca dello Sport edizione 2018 si svolgerà sabato 23 giugno. «Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di sport ma non solo - spiegano dal Campidoglio - il programma è infatti ricchissimo di eventi di ogni genere, per una serata all’insegna della pratica sportiva ma anche del gioco, del divertimento e dell’intrattenimento».



La manifestazione, giunta alla seconda edizione, nasce con l’intento di dare nuovo impulso e diffondere lo sport inteso non semplicemente in termini agonistici, ma anche come un’attività sociale, relazionale e culturale. «L’Amministrazione intende, inoltre, valorizzare il patrimonio impiantistico sportivo, gestito tramite affidamento in concessione, e, per il perseguimento di tale attività - spiegano - si avvale della promozione di manifestazioni ed eventi che si fondano sull’attività fisica vista come un’opportunità di miglioramento della qualità della vita della persona e, di conseguenza, della collettività. Da qui nasce la manifestazione denominata Notte Bianca dello Sport: una serata in cui i vari impianti che hanno deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi, organizzando tornei, attività sportive, ludiche, intrattenimento per bambini, sport più o meno conosciuti. Offrendo così alla cittadinanza una serata di divertimento e pratiche sportive ma anche di conoscenza delle tante attività svolte dalle strutture, con la possibilità di accedere ad abbonamenti con offerte speciali».



In occasione della prima edizione, si era registrato un notevole apprezzamento, sia da parte dei gestori che hanno organizzato la serata, sia della cittadinanza, che ha visto trasformarsi gli impianti in vere proprie feste, con tantissimi partecipanti. «Replicare l’esperienza positiva della scorsa edizione era dunque un obbligo, migliorando e integrando la manifestazione in un crescendo di pluralità di offerte, tutte visionabili sul nuovo sito, attivato dall’Assessorato allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi in collaborazione con la X Commissione Permanente Capitolina, www.nottebiancadellosport.it». Tanti i servizi messi a disposizione dall’atletica al nuoto, passando per il tennis, l’hockey, il calcio e tanto altro: gli impianti di Roma Capitale saranno dunque aperti a tutti.



«La Notte Bianca dello Sport è una manifestazione di forte livello e dalle potenzialità enormi - sottolinea l’Assessore allo Sport Daniele Frongia - la sua realizzazione si fonda sulla volontà dell’Amministrazione di creare un connubio tra l’attività fisica e i risvolti sociali che l’accompagnano. Praticare sport è non solo fondamentale per la prevenzione della salute dei cittadini, ma diffonde valori sani che Roma intende promuovere sotto ogni punto di vista». Quest’anno la Notte Bianca dello Sport sarà ricchissima di iniziative con oltre venti eventi che si svilupperanno nell’area della Capitale.

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:43



